عالية نصيف : منتسبو الحضرة الكاظمية مصابون جميعاً بوباء كورونا

2020/06/25 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الصحة بالتدخل والإيعاز بإغاثة منتسبي الحضرة الكاظمية المصابين جميعاً بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أهاليهم الذين يسكنون غالبيتهم في الأزقة المحيطة بالصحن الكاظمي .وقالت نصيف اليوم :” أن العديد من نداءات الاستغاثة وصلتنا من منتسبي الحضرة الكاظمية المقدسة الذين أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عوائلهم الذين يسكنون […]

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