عدد إصابات كورونا في الخليج يتجاوز عتبة كبيرة.. تقرير يكشف عن الأرقام

2020/06/25 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فقط ليتجاوز 400 ألف، في الوقت الذي رفعت فيه أكبر دولتين في المجلس حظر تجول كانت قد فرضته لمكافحة العدوى.وبحسب “رويترز”، بلغ عدد الإصابات في الدول الأعضاء في المجلس 403163 حالة، وعدد الوفيات 2346 حالة.وكان عدد الإصابات تجاوز 200 […]

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