الكاظمي يدخل حكومته في رهان تاريخي.. حملة لإنهاء الاستيلاء على المنافذ وتقويض الفساد ومراقبون يتساءلون

2020/06/25 | 18:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أدخل الكاظمي حكومته في رهان خسر فيه أسلافه وهو ليس مستحيلا ويحتاج إلى إرادة سياسية ووطنية ورغبة في انقاذ البلد والانتقال به إلى مرحلة بعيدة تعيد الروح إلى العراقيين، يبقى السؤال الذي يطرحه مراقبون هل يستطيع الكاظمي القضاء على الفساد وتقويض سيطرة المتنفذين على الحدود؟.الكاظمي: توعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، […]

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