2020/06/25 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، تسجيل 239 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 114 حالة بمدينة الصدر منها 109 شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية و5 خلال الرصد الوبائي الفعال.وقال الساعدي في بيان تلقته /المعلومة/ ، ان “صحة الرصافة سجلن 216 حالة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.23حالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”239″ المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”239″ المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).