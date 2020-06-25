ايران تنتقد انتهاك اميركا وفرنسا لمعاهدة حظر التجارب النووية

2020/06/25 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعرب سفير ومندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي عن قلق ايران ازاء الانتهاكات الاخيرة لاميركا وفرنسا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.وفي كلمته اليوم الخميس خلال اجتماع الجنة التمهيدية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوية (CTBT)، جدد غريب آبادي الموقف المبدئي لايران بضرورة القضاء الكامل للاسلحة النووية وقال، للاسف […]

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