الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر

2020/06/25 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس من مغبّة “العبث بالأمن والشارع”، على خلفية تحركات شعبية غاضبة تخللتها أعمال شغب محدودة قبل نحو أسبوعين، مؤكداً أنّ الحفاظ على السلم الأهلي “خط أحمر” ومن مسؤولية الأطراف السياسية كافة.وقال عون، في كلمة بمستهل “اللقاء الوطني”، في بعبدا حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” :”كنت أمل […]

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