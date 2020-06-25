تحت السيطرة العنكبوتية ! - محمد البسفي

2020/06/25 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي رغم بريق ما يظهر من الجبل الثلجي تحت وهج شمس "الحقيقة"..



تبقى أهم أجزاءه مستورة في سراديب القاع..............العصر العبري..بقليل من التأمل في مُركبات الصراع الدولي المُستعر حاليًا..



يمكننا الزعم بأن السياسة الأميركية لـ"هندسة المجتمعات" لم تقتصر على المجتمع المصري فقط، خلال اجتماع ثنائي ضم الرئيس المصري، "أنور السادات"، مع وزير الخارجية الأميركي، "هنري كيسنغر"، في بدايات حقبة السبعينيا ......





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