عندما يواجه الفعل برد فعل أسوأ - صلاح بدرالدين

2020/06/25 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين أصدرت مجموعة من العرب السوريين المنتمية الى المحافظات الشرقية من البلاد بينها رياض حجاب ( رئيس حكومة سابق منشق ) وجماعة شيوعية وبعثييون وقومييون عرب ووجهاء عشائر وعناصر كانت في ميليشيات النظام " نداءٌ من أجل تحالفٍ عربي ديمقراطي في الجزيرة والفراتْ ( 6.23.



2020 ) وتأسيس جبهة وطنية اجتماعية فكرية ديمقراطية عريضة وموحدة لابناء المنطقة الشرقية العرب وتحديدا في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة " ..



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