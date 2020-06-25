2020/06/25 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مسؤول الخميس بمقتل وإصابة 7 أشخاص جراء قصف جوي مجهول استهدف سيارة كان يستقلها أحد أعضاء حزب العمال الكوردستاني المعارض لتركيا.

وقال مدير ناحية كابيلون كامران عبد الله لوكالة شفق نيوز، إن قصفاً جوياً من طائرة مجهولة الهوية طال سيارة كان يستقلها أحد أعضاء حزب العمال الكوردستاني في مركز ناحية كابيلون التابعة لقضاء ماوت بمحافظة السليمانية.

وأوضح عبد الله أن القصف أسفر عن مقتل عضو حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح.

وأضاف مدير ناحية كابيلون أن الجرحى من السائحين وهم رجلان وامرأتان وطفلان.

ويرجح أن تكون تركيا وراء الهجوم، حيث كثفت مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ مطلع الأسبوع الجاري.



وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

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