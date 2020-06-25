2020/06/25 | 19:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف تركي يستهدف احد مصايف السليمانية ​ويوقع قتلى وجرحى (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي يستهدف احد مصايف السليمانية ​ويوقع قتلى وجرحى (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي يستهدف احد مصايف السليمانية ​ويوقع قتلى وجرحى (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).