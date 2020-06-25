2020/06/25 | 19:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقررت وزارة التربية، الخميس، منح 10 درجات لكل مادة من المواد التي أدى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة ونهاية الكورس الأول.

قالت الوزارة أن الدرجات الإضافية ستشمل جميع المواد التي شملتها امتحانات نصف السنة والكورس الأول

وذكرت الوزارة في بيان، 25 حزيران/يونيو، إن قرارًا صدر بالإجماع يقضي "بإضافة 10 درجات لكل مادة من المواد التي أدى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة ونهاية الكورس الأول للصفوف (من الخامس الابتدائي إلى الخامس الإعدادي بفروعه كافة والمعاهد) للصفوف المنتهية وغير المنتهية".

وأكد البيان، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وضعت آلية لتنفيذ هذا القرار، مع التأكيد على أن الوزارة ماضية بإجراء الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي بمواعيدها المحددة".

وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء 23 حزيران/يونيو اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث متوسط.

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء يقرر جلسته المنعقدة في 23 حزيران/يونيو 2020:

اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة، لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي، 2019-2020، والسماح للطلبة الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني بجميع المواد التي رسبوا فيها.

قيام الطلبة بأداء امتحان مفتوح، من الطلبة الراسبين والمكملين، في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية، خلال ثلاثة أسابيع، من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية، بشكل عاجل، وتكون أسئلة الامتحان المفتوح موضوعة من قبل المدرسة من الكتب المنهجية.

اقرأ/ي أيضًا:

هل ينجح التعليم الإلكتروني في العراق؟

التعليم الإلكتروني وتدابير إنقاذ العام الدراسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 درجات إضافية لكل مادة.. قرار جديد من التربية لحسم العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 درجات إضافية لكل مادة.. قرار جديد من التربية لحسم العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).