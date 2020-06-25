منظمة الصحة: حالة جائحة فيروس كورونا تتدهور على مستوى العالم

2020/06/25 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن جائحة فيروس كورونا المستجد تتدهر بشكل عام في العالم رغم تحسن الأوضاع الوبائية في بعض المناطق خاصة أوروبا.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن الجائحة تتراجع حاليا في أوروبا لكنها تتدهور على النطاق العالمي، متوقعا أن تبلغ الحصيلة الإجمالية […]

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