2020/06/25 | 19:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفد مستشفى الديوانية التعليمي بـ 80 جهاز لتوليد الاوكسجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفد مستشفى الديوانية التعليمي بـ 80 جهاز لتوليد الاوكسجين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفد مستشفى الديوانية التعليمي بـ 80 جهاز لتوليد الاوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).