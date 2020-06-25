وزير المالية يكشف خطط الحكومة لمواجهة الازمة المالية

2020/06/25 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، اليوم الخميس، عن خطط الحكومة لمعالجة الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

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