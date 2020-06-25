بعد تصريح الكاظمي.. وزير المالية يطرح خططًا لمواجهة الأزمة المالية

2020/06/25 | 19:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الخميس، عن خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين.وقال علاوي على حسابه الشخص في ’’تويتر’’ ان “النفط يحقق 92% من إيرادات العراق”.واضاف ” سنعمل على ترشيق الإنفاق وإيقاف الهدر ومنع الفساد”، مشيرا الى ان ” الاقتراض سيكون على المدى القصير وليس حل […]

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