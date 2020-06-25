2020/06/25 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفاد مصدر محلي مسؤول، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 7 أشخاص جراء قصف جوي مجهول استهدف سيارة كان يستقلها أحد أعضاء حزب العمال الكوردستاني المعارض لتركيا.وقال مدير ناحية كابيلون كامران عبد الله، إن "قصفاً جوياً من طائرة مجهولة الهوية طال سيارة كان يستقلها أحد أعضاء حزب العمال الكوردستاني في مركز ناحية كابيلون التابعة لقضاء ماوت بمحافظة السليمانية".وأوضح عبد الله أن "القصف أسفر عن مقتل عضو حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح كانوا على مقربة من مكان السيارة".وأضاف مدير ناحية كابيلون أن "الجرحى من السائحين وهم رجلان وامرأتان وطفلان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تتعرض لـ"قصف مجهول") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تتعرض لـ"قصف مجهول") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).