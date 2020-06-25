خارطة إصابات فيروس كورونا في جانب الرصافة

2020/06/25 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.وقالت الدائرة في بيان، إن "دائرتنا سجلت 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 114 حالة بمدينة الصدر منها 109 شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية و5 خلال الرصد الوبائي الفعال".واضاف، أن "الإصابات الجديدة في جانب الرصافة توزعت على النحو التالي": 23 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال بواقع 12 حالة شخصت في النهروان 5 حالات شخصت من قبل قطاع الصدر 4 حالات شخصت من قبل قطاع الرصافة حالتين شخصت من قبل قطاع البلديات الاول 216 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية بواقع مدينة الصدر 109 حالة ضمن محلات 513, 543, 538, 513, 533, 543, 511, 530, 545, 525, 564, 549, 540, 519, 557, 558, 560, 535, 529, قطاع 30 الاعظمية 6 حالات محلة 316 بغداد الجديدة 4 حالات محلة 725, 720, 723, 719 البلديات 16 حالة محلة 738, 728, المعسكر الفضل 3 حالات محلة 129 العبيدي 10 حالة في شارع الجامع وشارع كفاءات العبيدي والشهداء وحي الرفاق حي الامانة 10 حالات حي البتول حالة واحدة الحسينية 6 حالات محلة 225, 205 الكفاح حالتين محلة 125, 127 الشعب 21 حالة محلة 317, 335, 325, 327, 333, 326, 351, حي اور, البنوك, حي سومر الامين 8 حالات محلة 733 شارع فلسطين حالة واحدة محلة 505 القاهرة حالة واحدة الغدير حالة واحدة محلة 710 زيونة 4 حالات محلة 712, 710 المشتل حالتين الفضيلية حالة واحدة محلة 750 الكرادة حالة واحدة شارع عمارة الكويتي الشماسية حالة واحدة محلة 320 باب الشيخ حالة واحدة كمب سارة حالتين محلة 910 الكريعات حالة واحدة 376 حي الزهراء حالة واحدة محلة 707 الكرخ 7 حالات في محلة 206, الكاظمية محلة 440, حي المعالف محلة 843, العامرية قرب المصرف, الدورة محلة 808 وقرب سوق الاثوريين ولفت، انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكول العلاجي المتبع والحالات الحرجة منهم الى الانعاش"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 6671 توفي منهم 406 اكتسب الشفاء منهم 4545 ومتبقي قيد العلاج 1720".ودعا الى "التشديد بشكل اكبر خلال الحظر الجزئي للأيام المقبلة على اجراءات السلامة والوقاية لحماية المواطنين من الإصابة بعد ان غصت المستشفيات بالمصابين".

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