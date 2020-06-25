خارطة إصابات فيروس كورونا في جانب الرصافة


خارطة إصابات فيروس كورونا في جانب الرصافة
2020/06/25 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.

 وقالت الدائرة في بيان، إن "دائرتنا سجلت 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 114  حالة بمدينة الصدر منها 109 شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية و5 خلال الرصد الوبائي الفعال".

 واضاف، أن "الإصابات الجديدة في جانب الرصافة توزعت على النحو التالي":    23 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال  بواقع    12 حالة شخصت في النهروان    5 حالات شخصت من قبل قطاع الصدر    4 حالات شخصت من قبل قطاع الرصافة  حالتين شخصت من قبل قطاع البلديات الاول   216 حالة  شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية بواقع    مدينة الصدر 109 حالة ضمن محلات 513, 543, 538, 513, 533, 543, 511, 530, 545, 525, 564, 549, 540, 519, 557, 558, 560, 535, 529, قطاع 30    الاعظمية 6 حالات محلة 316    بغداد الجديدة 4 حالات محلة 725, 720, 723, 719    البلديات 16 حالة محلة 738, 728, المعسكر    الفضل 3 حالات محلة 129    العبيدي 10 حالة في شارع الجامع وشارع كفاءات العبيدي والشهداء وحي الرفاق    حي الامانة 10 حالات    حي البتول حالة واحدة    الحسينية 6 حالات محلة 225, 205    الكفاح حالتين محلة 125, 127    الشعب 21 حالة محلة 317, 335, 325, 327, 333, 326, 351, حي اور, البنوك, حي سومر    الامين 8 حالات محلة 733    شارع فلسطين حالة واحدة محلة 505    القاهرة حالة واحدة    الغدير حالة واحدة محلة 710    زيونة 4 حالات محلة 712, 710    المشتل حالتين    الفضيلية حالة واحدة محلة 750    الكرادة حالة واحدة شارع عمارة الكويتي    الشماسية حالة واحدة محلة 320    باب الشيخ حالة واحدة    كمب سارة حالتين محلة 910    الكريعات حالة واحدة 376    حي الزهراء حالة واحدة محلة 707    الكرخ 7 حالات في محلة 206, الكاظمية محلة 440, حي المعالف محلة 843, العامرية قرب المصرف, الدورة محلة 808 وقرب سوق الاثوريين  ولفت، انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكول العلاجي المتبع والحالات الحرجة منهم الى الانعاش"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى  6671 توفي منهم 406 اكتسب الشفاء منهم 4545 ومتبقي قيد العلاج 1720".

 ودعا الى "التشديد بشكل اكبر خلال الحظر الجزئي للأيام المقبلة  على اجراءات السلامة والوقاية  لحماية المواطنين من الإصابة بعد ان غصت المستشفيات بالمصابين".

 

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