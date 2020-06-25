صحة الديوانية تنعى منتسبا توفي بكورونا ومصدر يكشف العدد التراكمي للمصابين من الكوادر الطبية

2020/06/25 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

نعت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، وفاة أحد منتسبيها بفيروس كورونا، فيما كشف مصدر طبي عن العدد التراكمي للمصابين بكورونا من الكوادر الطبية بالمحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بقلوب يعتصرها الألم وعيون دامعة تودع دائرة صحة الديوانية احد منتسبيها الابطال من الجيش الابيض الذي وافاه الأجل متأثرا بوباء كورونا اللعين أثناء أداء واجبه في علاج أبناء مدينته من جائحة كورونا".

واضاف البيان أن "الشهيد السعيد البطل هو الممرض الجامعي / فرات محمد علي / الذي يعمل في مستشفى الديوانية التعليمي وحدة اجهاد القلب".

في الاثناء، كشف مصدر طبي عن العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا من الكوادر الطبية بالمحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العدد التراكمي لاصابات للكوادر التمريضية والصحية والطبية في الديوانية بلغ 115، بينهم 35 طبيبا و7 صيادلة، فيما اصيب 73 اخرين ممرضين وعاملين في قطاعات مختلفة بالصحة".

واضاف أن "حالات الوفاة واحدة فقط والتي تم تسجيلها هذا اليوم".

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