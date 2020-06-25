2020/06/25 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كردستان

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن الجهة المستهدفة من عملية القصف التركي في محافظة السليماني...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر يوضح الجهة المستهدفة من عملية القصف التركي في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر يوضح الجهة المستهدفة من عملية القصف التركي في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).