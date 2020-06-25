رئيس هيأة المنافذ الحدودية يكشف عن تقديم خطة للكاظمي

2020/06/25 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، الخميس (25 حزيران 2020)، عن تقديم خطة ودراسة الى رئيس م...





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