وزارة التربية تصدر قرارًا مفرحًا للطلبة من الخامس الابتدائي إلى الخامس الإعدادي

2020/06/25 | 19:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أصدرت وزارة التربية، قراراً مفرحاً للطلبة من الخامس ابتدائي الى الخامس الاعداي.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إنها قررت "وبالاجماع اضافة ١٠ درجات قرار لكل مادة من المواد التي ادى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة ونهاية الكورس الاول للصفوف ( من الخامس الابتدائي الى الخامس الاعدادي بفروعه كافة والمعاهد ) ( للصفوف المنتهية وغير المنتهية )".وتابعت: "تضع المديرية العامة للتقويم والامتحانات آلية تنفيذ هذا القرار ، مع التأكيد على ان الوزارة ماضية بإجراء الامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي بمواعيدها المحددة"

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