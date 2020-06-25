لبنان: 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/25 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افادت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا 3 منها لوافدين من الخارج وأعلنت ​​وزارة​​ ​الصحة العامة​ في تقريرها اليومي تسجيل 18 حالة جديدة مُصابة بفيروس “​كورونا​” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1644.وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 15 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 […]

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