2020/06/25 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز افادت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا 3 منها لوافدين من الخارج وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 18 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1644.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 15 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان: 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 15 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان: 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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