ماذا يحدث لجسمك عند شرب العسل مع الماء بالليمون؟

2020/06/25 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعد العسل غنيا بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات والفلافونويد، وتعد الكربوهيدرات (السكريات المكونة من الغلوكوز والفركتوز) المكون الأساسي الذي يعطي العسل مذاقه الحلو.أما الليمون فيحتوي على فيتاميني ج و سي، بالإضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم.ويساعد الليمون في منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل مكوناته حمض السيتريك والفلافونويد […]

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