صلاح الدين تشدد اجراءات الحظر الشامل

2020/06/25 | 19:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادشددت القوات الامنية في صلاح الدين، الخميس، اجراءات الحظر الشامل المفروض في المحافظة .وذكر مصدر ان "القوات الامنية طبقت حظر التجوال الشامل ليوم الخميس والجمعة والسبت، مع التشديد الإجراءات الوقائية".

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