خرابيش, عن توفيق زياد, شعر- - وجيه مسعود

2020/06/25 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وجيه_مسعود الثقافة والكتابةوجيه مسعود "خرابيش, عن توفيق زياد, شعر"بعد انقطاع دام أكثر من عشرين سنة تكون الكتابة صعبة، فالكاتبة كالعضلة بحاجة إلى تلين وحركة غير مرهقة، قبل أن تعود/تكون طبيعية، لكن من الصعب على الكاتب الذين نقطع عن الكتابة أن (يحافظ) على اتزانه، فهو يسعى بشكل (مضطربا) ليحق بركبها، ليحصل على المتعة التي فقدها، وليعوض الزمن الذي فقده، هذا ما يحصل مع "وجيه مسعود" الذي يحاول أن يس ......





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