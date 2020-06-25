2020/06/25 | 19:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الخميس، بان قوة امنية محمولة جوا تمكنت من الاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية انزال جوي غربي مدينة الرمادي ..وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من مغاوير قيادة عمليات الانبار محمولة جوا نفذت عملية انزال جوي استهدفت مناطق مختلفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ” العهد نيوز” القوات الامنية تنفذ عملية انزال جوي وتستولي على اسلحة متنوعة غربي الرمادي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ” العهد نيوز” القوات الامنية تنفذ عملية انزال جوي وتستولي على اسلحة متنوعة غربي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).