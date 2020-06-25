على إيقاع النخوة.. شبابُ سوق الشيوخ يعزفون أنشودة التلاحم لمواجهة كورونا

2020/06/25 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زحمة مواجهة كورونا وتداعياتها، وبين أصوات تؤازر وتساند الجيش الأبيض للمضي في أداء واجبه الإنساني والوطني بانقاذ المصابين بهذا الوباء غير مبالين بالمخاطر

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