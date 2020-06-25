اقليم كردستان يعلن عن حصيلة وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/06/25 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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اقليم كردستان يسجل 195 اصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال 24 الساعة الماضية

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بغداد اليوم _ واسط

قال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، إن إدارة مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، اخذت حصة المحافظة من الاوكسجين المخصص للمصابين بفيروس كورونا، فيما أشار إلى أن الحادثة لا تحصل حتى في "دولية".

وقال

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الصحة وجود لقاح حالي بمواجهة فيروس كورونا وصل للمراحل الأخيرة قبل اقراره في أوروبا، مشيرة الى انها تواصلت مع الشركة البريطانية المصنعة ( أسترازينيكا ) بشأنه.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة د.



حازم الجميلي في مقابلة

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الخميس، عن تسجيل 239 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 114 حالة بمدينة الصدر منها 109 شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية و5 خلال الرصد الوبائي الفعال.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الد

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