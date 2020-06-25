الكاظمي: الفنانون العراقيون هم صنّاع الأمل والحياة وهذا يحملهم مسؤولية تصحيح المسارات الخاطئة

2020/06/25 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي نخبة من الفنانين العراقيين

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