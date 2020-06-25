عضو بالمالية النيابية: رواتب موظفي الدولة ستؤمن هذا الشهر وحتى نهاية العام باستثناء فئتين

2020/06/25 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداداكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الخميس 25-6-2020، أن رواتب موظفي الدولة ستصرف خلال الايام القليلة المقبلة بالنسبة لشهر حزيران فيما سيستمر دفعها شهرياً، عدا فئتين .وقال كوجر في حديث لـ( بغداد اليوم)، "هناك قلق في اوساط الموظفين والمتقاعدين في الدولة العراقية حيال رواتبهم الشهرية في ظل وجود كلام متضارب بين فترة واخرى".واضاف "الحقيقة هي انه لا مساس برواتب الموظفين ابدا وستصرف قريبتً ، عدا فئتين هما الفضائيين والذين في رواتبهم اشكالات قانونية".واضاف كوجر،ان " الحكومة العراقية لا يمكنها ايقاف رواتب 6 ملايين و500 الف موظف ومتقاعد وسوف تقوم بتدبير الرواتب في كل الاحوال"، مؤكدا بان "القروض التي ستتحصل عليها الدولة بموجب قانون الاقتراض ستؤمن دفع الرواتب للاشهر الـ3 القادمة ومع الاصلاحات ستكون الرواتب مؤمنة وموضوعها اقل احراجا".واشار الى ان "الكثير من المؤسسات المالية العالمية والدول ابدت رغبتها باعطاء قروض مالية للعراق، خاصة وان هناك دول لديها مصالح نفطية واستثمارات كبيرة بالإضافة رغبتها ببناء علاقات اقتصادية وموطئ قدم في اسواق العراق بالاضافة الى بعض الدول العربية التي ستمد يد الدعم مبنيا ان مبلغ القرض لن يزيد 5 مليارات دولار".من جانبها، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، الخميس (25 حزيران 2020)، دخول قانون الاقتراض المحلي والخارجي حيز التنفذيذ من أجل توفر رواتب شهر حزيران.

وقالت العقيلي في تصريح صحفي، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي دخل حيز التنفيذ فور اقراره من قبل مجلس النواب، وهناك فقرة تمت إضافتها تجيز للحكومة الاقتراض حال إقراره من قبل البرلمان"، مؤكدة أن "رواتب شهر حزيران متوقفة على تمرير هذا القانون".

واضافت أن "الحكومة ستتجه بشكل مباشر إلى البنك المركزي لتهيئة القرض من خلال الاستعانة بمصارف الرافدين والرشيد"، مبينة ان "القرض الداخلي سيكون لدفع الرواتب والخارجي للمشاريع الاستثمارية".

واوضحت ان "الاقتراض المحلي والمحدد بـ (15) تريليون دينار سيكون لثلاثة أشهر لتسديد الرواتب خلال هذه الفترة"، موضحة "أننا نراهن على ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة مع تنفيذ قانون الإصلاح الاقتصادي".

وتابعت العقيلي أن "الحكومة ستكون بحاجة إلى قرابة خمسة تريليونات لكل شهر لسد الرواتب والتي ستوفرها من الاقتراض".

وكان مجلس النواب قد صوت أمس الخميس في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏ 2020 ‏‏وبحضور‎‏ 168‏‎‏‎‎‏ ‏‏نائبا‏، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي نخبة من الفنانين العراقيين

••••••••••

التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، نخبة من الفنانين العراقيين.

واستمع السيد الكاظمي ال

بغداد اليوم- بغداد

صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (25 حزيران، 2020)، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي.

وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق قانون الاقتراض المحلي

بغداد اليوم _ بغداد

حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس، سقفاً زمنياً لسيطرة الحكومة بالكامل على المنافذ الحدودية، وإنهاء نفوذ "الجماعات المسلحة" هناك.

وقال أحمد الجبوري، في حديث لـ(بغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالمالية النيابية: رواتب موظفي الدولة ستؤمن هذا الشهر وحتى نهاية العام باستثناء فئتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالمالية النيابية: رواتب موظفي الدولة ستؤمن هذا الشهر وحتى نهاية العام باستثناء فئتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).