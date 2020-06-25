مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: وجود خلايا لمجرمي داعش في صحراء الرطبة غربي الانبار

2020/06/25 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اقر مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، اليوم الخميس، بوجود خلايا لمجرمي داعش في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز”، ان ” مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، تحوي على مجاميع صغيرة لخلايا مجرمي داعش في تلك المنطقة التي يصعب الوصول اليها من قبل […]

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