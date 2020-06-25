أربيل تلجأ الى تدابير مشددة للحد من تفشي الوباء وتمنع الدخول الى المحافظة

2020/06/25 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت غرفة العمليات بمحافظة أربيل، عددا من القرارات والتعليمات المتعلقة بفرض الحظر الجزئي في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت التعليمات التي أُصدرت عقب اجتماع لغرفة العمليات، ترأسه محافظ أربيل فرست صوفي، تعليق الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية اعتبارا من الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ولغاية الثالث من تموز المقبل، بإستثناء قطاعات الصحة والشرطة والامن والخدمات، ووفق ما تضعه تلك القطاعات من جداول، ومنع الدخول الى المحافظة من جميع مناطق الإقليم ومحافظات العراق خلال الفترة ذاتها، ولأي سبب كان.

وقررت غرفة العمليات اغلاق جميع المحلات التجارية والأسواق التجارية، من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا، واستثناء الصيدليات من القرار، إضافة الى استمرار اغلاق الأماكن التي صدرت بحقها أوامر اغلاق سابقة، ومن بينها المساجد والكنائس والأماكن الدينية الأخرى، وقاعات العزاء والافراح، ومنع إقامة مجالس العزاء في المنازل او تحت الخيم، إضافة الى جميع القاعات الرياضية والمسابح والمناسبات الاجتماعية، والحدائق العامة، وجميع المقاهي والأماكن السياحية، وان يقتصر عمل المطاعم على خدمة التوصيل.

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