2020/06/25 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان، مع وفدي سفارتي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة لدى العراق، جهود حل المشكلات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .

وجرى خلال اللقاء الذي جاء في إطار الجولة الثالثة، من الحوارات التي بدأها وفد الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني، مع الحكومة والأطراف العراقية، جرى تسليط الضوء في المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إضافة الى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد.

وأكد وفد السفارتين خلال اللقاء، دعمهما الكامل للتوصل الى حلول لجميع الخلافات بين الطرفين، وضرورة توحيد الجهود والمواقف مواجهة المشاكل التي يعاني منها العراق، والتي يقف في مقدمتها مخاطر تفشي فيروس كورونا، والتحركات الإرهابية الأخيرة في المناطق المتنازع عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومة كردستان يلتقي سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومة كردستان يلتقي سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).