البارزاني وعناد يشددان على تفعيل التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية والبيشمركة لمواجهة الإرهاب

2020/06/25 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ووزير الدفاع جمعة عناد،آخر المستجدات على الساحة السياسية والأمنية في البلاد.

وجدد البارزاني خلال استقباله وزير الدفاع في أربيل، استعداد الإقليم لحل جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بصورة جذرية، وذلك عبر التفاهم والحوار، وبما يصب في مصلحة العراقيين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وفي المناطق المتنازع عليها على وجه الخصوص، بغية مواجهة التهديدات المتصاعدة لتنظيم داعش في تلك المناطق.

من جهته أكد وزير الدفاع ان تنظيم داعش عدو للجميع، ولا يفرق بين أيٍ من مكونات الشعب العراقي، وهو ما يتطلب وجود تنسيق جيد بين الجيش والبيشمركة في جهود التصدر للإرهاب.

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