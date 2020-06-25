مسؤول كبير بالصحة يفجر مفاجأة: العقار الروسي ليس علاجاً لـ ’’كورونا’’ وسوِّق له اعلامياً

2020/06/25 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وكيل وزير الصحة د.



حازم الجميلي، ان العقار الروسي ’’افيفافير’’ ليس ع...





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