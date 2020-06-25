عضو بحزب العمال الكردستاني يعلن حصيلة عمليات اخيرة نفذت ضد الجيش التركي وحجم ’’خسائره’’

2020/06/25 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو علاقات حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، الخميس (25 حزيران 2020)، عن عدد العمليات التي نفذها الحزب ضد الجيش التركي في العراق وتركيا وحصيلتها.

وقال موس في تسجيل صوتي، إن "حزب العمال الكردستاني نفذ 37 عملية ضد الجيش التركي في الاراضي العراقي خلال الايام الـ 8 الماضية في مقاومة حفتاني اسفرت عن قتل اكثر من 90 جنديا تركيا وضرب اكثر من 6 طائرات ما ادى الى انسحابها لتركيا".

وأضاف، أن "العمليات التي نفذها مقاتلو حزب العمال الكردستاني في اعماق الاراضي التركية ومناطق (شرنخ، جودي، حنكاري، وان) التي تحيط بها واسفرت عن قتل 31 جنديا تركيا وتلقوا الى ضربات موجعة من قبل مقاتلي الحزب وتركيا تقوم باستدعاء عساكر جدد الى هذه المناطق التركية".

وكان شهود عيان افادوا، اليوم الخميس، بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت منطقة شاربازير التابعة لمحافظة السليمانية في اقليم كردستان، وسط أنباء عن سقوط قتلى بين صفوف المدنيين.

وقال شهود العيان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القصف الجوي التركي طال منطقة شاربازير في محافظة السليمانية، ولوحظ اندلاع النيران في المناطق التي طالها القصف".

وأضافوا، أن "القصف امتد إلى مصيف كونه ماسي في السليمانية، وسط أنباء عن سقوط 3 قتلى بين صفوف المدنيين".

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كردستان منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وأثار القصف استنكار الحكومة العراقية، التي قدمت مذكرتي احتجاج إلى السفير التركي في بغداد على خلفية القصف _المستمر حتى اليوم_ والذي روع الأهالي وخلف عددا من الضحايا والجرحى.

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بغداد اليوم _ كردستان

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن الجهة المستهدفة من عملية القصف التركي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، فيما أفاد بأرتفاع أعداد الضحايا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية استهدفت عجلة

بغداد اليوم _ كردستان

أفاد شهود عيان، اليوم الخميس، بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت منطقة شاربازير التابعة لمحافظة السليمانية في اقليم كردستان، وسط أنباء عن سقوط قتلى بين صفوف المدنيين.

وقال شهود العيان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الق

بغداد اليوم - اربيل

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس 25 حزيران 2020، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع، بحسب بيان لحكومة الاقليم، بحث آخر المستجدات في العراق، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق

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