مسؤول بالصحة العراقية يوَضح تطورات علاج كورونا الروسي: غير قاطع للمرض

2020/06/25 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد وكيل وزير الصحة د.حازم الجميلي، ان العقار الروسي ’’افيفافير’’ ليس علاجاً قاطعاً لفيروس كورونا، وفيما اعلن ارسال 12 طناً من الاوكسجين لذي قار أشار الى ان الازمة فيها ليست ازمة نقص بل سوء إدارة.وقال الجميلي في تصريح صحفي، ان ” ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورنا ناقوس خطر يتطلب تعاملاً […]

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