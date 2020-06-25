2020/06/25 | 20:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم يترقب أكبر موجة غبار لم يشهدها منذ نصف قرن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 20:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم يترقب أكبر موجة غبار لم يشهدها منذ نصف قرن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم يترقب أكبر موجة غبار لم يشهدها منذ نصف قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).