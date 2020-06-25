اقليم كردستان يعلن حصيلة وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/06/25 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الخميس، حصيلة وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” إنها “فحصت 2113 مواطنا هذا اليوم في محافظات الإقليم ، وسجلت 195 إصابة جديدة بكورونا ، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة و29 حالة شفاء”.واضاف […]

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