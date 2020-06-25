إدارة الصقور تنتظر رداً ميدانياً.. اما التجديد او الرحيل

2020/06/25 | 20:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنتظر إدارة نادي القوة الجوية، رداً من محترف فريق كرة الصقور زاهر ميداني لحسم موقفه من الاستمرار او الرحيل عن الفريق.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة القوة الجوية عرضت على اللاعب التجديد لموسم اضافي والإدارة تنتظر رد اللاعب على العرض المقدم له”.وأضاف ان “الدارة كانت مرنة […]

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