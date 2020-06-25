نائب عن الفتح يطالب بادخال القوات الاتحادية لإقليم كردستان لايقاف التوغل التركي

2020/06/25 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب النائب عن كتلة الفتح النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، بادخال القوات الاتحادية لإقليم كردستان لإيقاف التوغل التركي.وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر، إن”على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تحمل مسؤولياتهما ازاء الاعتداء التركي المتكرر باستهداف القرى في شمال العراق وان يخرجوا من صمتهم”.وأضاف، انه”يجب إدخال القوات الاتحادية لإقليم كردستان لإيقاف التوغل […]

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