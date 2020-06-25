الصحة تكشف تفاصيل تواصل العراق مع شركة أسترازينيكا بشأن لقاح كورونا

2020/06/25 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، اليوم الخميس، عن تفاصيل تواصل العراق مع شركة أسترازينيكا بشأن لقاح كورونا.وقال الجميلي للوكالة الرسمية وتابعتها “العهد نيوز” إن “أغلب دول العالم بدأت تحجز كميات من اللقاح، إلى أن تكتمل دراساته”، مشيرا إلى أن “هذا اللقاح الآن في المرحلة الأخيرة من الإقرار بالنسبة للشركة”.وأضاف أن […]

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