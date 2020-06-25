مواطن مصاب مع عائلته بكورونا يضطر لمغادرة المستشفى في أحد المحافظات ولسبب غير متوقع

2020/06/25 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر مدرب نادي الكوت لكرة القدم، المصاب بفيروس كورونا نصير مريبي الفضلي، قصة متكاملة عن مغادرته وعائلته مستشفى في الكوت وعلى مسؤوليته الخاصة بسبب الإهمال والاوساخ في المستشفى ونشر صورة توثق الحالة المزرية.أدناه نص القصة: اخوتي ابنائي اصدقائي..تم اليوم تسجيل خروجي من المستشفى انا وزوجتي وعلى مسؤليتي بعد توقيع تعهد […]

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