2020/06/25 | 20:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتوعد "أشباح" المنافذ: سنحاربكم قريباً

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