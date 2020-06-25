قيادي في حماس: نريد دولة فلسطينية حرة

2020/06/25 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق إن الدولة الفلسطينية التي يريدها الشعب الفلسطيني هي دولة فلسطين الحرة من النهر إلى البحر، مؤكدًا أن المقاومة المسلحة على رأس خيارات مواجهة خطة الضم.وفي حوار مع “موقع السبيل”، أضاف أبو مرزوق أن: “خطط الضم الإسرائيلية جريمة جديدة تضاف […]

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