الخارجية: المساعدات الاماراتية مؤشر واضح على تضامن الأشقاء في أوقات الأزمات

2020/06/25 | 20:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس الدائرة العربيّة في وزارة الخارجية أسامة مهدي الرفاعي، الخميس، أن المساعدات الطبية الاماراتية التي وصلت اليوم الى بغداد مؤشراً واضحاً على تضامن الاشقاء في اوقات الازمات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الدائرة العربيّة أسامة مهدي الرفاعيّ استقبل الوفد الإماراتيّ الذي يزور العراق حاملاً مُستلزمات طبّية تُقدّر بـ(10.5) أطنان مُقدّمة من دولة الإمارات إلى بغداد وذلك لاستخدامها في جُهُود مكافحة فايروس كورونا".

ونقل البيان عن الرفاعيّ قوله إنّ "هذه المساعدات الطبّية تُعَدُّ مُؤشّراً واضحاً على تضامُن الأشقاء في أوقات الأزمات"، مُعرباً عن "شكره وتقديره إلى دولة الإمارات حُكُومة وشعباً لهذه المُبادَرة الطيّبة".ولفت بيان الوزارة الى أن "هذه هي الوجبة الثانية من المُستلزمات الطبّية التي تبعثها دولة الإمارات إلى العراق، وتشتمل على كمامات، وكفوف، وأقنعة، وملابس واقية، وموادّ تعقيم".





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