واسط تتفق مع محافظة ايرانية لتجهيزها بالأوكسجين السائل

2020/06/25 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الخميس، عن اتفاقه مع محافظة ايرانية لتجهيز واسط بالأوكسجين السائل، مشيرا الى وصول أول شحنة غدا.وقال المياحي ببيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، “قبل قليل عدنا مع وفد من المحافظة قمنا بزيارة محافظة إيلام الايرانية وتم الاتفاق بشكل أولي على تجهيز واسط بكل ماتحتاجه من الاوكسجين […]

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