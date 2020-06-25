الصحة تحاسب الطبيب ’’ حامد اللامي’’ بتهمة تضليل الرأي العام

2020/06/25 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

وزارة الصحة والبيئة تحاسب أحد منتسبيها الذي يقوم بنشر معلومات خاطئة

قامت دائرة التفتيش/ قسم المسؤولية الطبية بمحاسبة أحد الاطباء الذين عمدوا خلال الفترة الأخيرة على نشر معلومات خاطئة تضلل الرأي العام حيث قام الدكتور حامد اللامي المنتسب في دائرة صحة الكرخ بنشر معلومات واجراءات خاطئة وبشكل متكرر تتعلق بعلاج فيروس كورونا المستجد وعمد الى تضليل الرأي العام بشكل واضح مما يشكل مخالفة صريحة لأخلاقيات مهنة الطب ولقوانين مزاولة المهنة.

وتؤكد الوزارة على ان جميع مؤسساتها ومنتسبيها ملتزمون بالقوانين الادارية والمهنية وبالسياقات العلمية وبأخلاقيات ممارسة مهنة الطب وأن أي تجاوز لهذه الضوابط سيتابع من قبل الجهات المعنية في الوزارة وحسب قانون انضباط موظفي الدولة النافذ.

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