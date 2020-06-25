الصحة تحاسب الطبيب ’’ حامد اللامي’’ بتهمة تضليل الرأي العام

بيان رسمي
وزارة الصحة والبيئة تحاسب أحد منتسبيها الذي يقوم بنشر معلومات خاطئة
قامت دائرة التفتيش/ قسم المسؤولية الطبية بمحاسبة أحد الاطباء الذين عمدوا خلال الفترة الأخيرة على نشر معلومات خاطئة تضلل الرأي العام حيث قام الدكتور حامد اللامي المنتسب في دائرة صحة الكرخ بنشر معلومات واجراءات خاطئة وبشكل متكرر تتعلق بعلاج فيروس كورونا المستجد وعمد الى تضليل الرأي العام بشكل واضح مما يشكل مخالفة صريحة لأخلاقيات مهنة الطب ولقوانين مزاولة المهنة.
وتؤكد الوزارة على ان جميع مؤسساتها ومنتسبيها ملتزمون بالقوانين الادارية والمهنية وبالسياقات العلمية وبأخلاقيات ممارسة مهنة الطب وأن أي تجاوز لهذه الضوابط سيتابع من قبل الجهات المعنية في الوزارة وحسب قانون انضباط موظفي الدولة النافذ.
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