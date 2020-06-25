عضو بمفوضية حقوق الانسان: المسيحيون يشتكون من دفن من يتوفى لديهم بكورونا في مقابر النجف

2020/06/25 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الخميس، على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والدينية في دف...





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