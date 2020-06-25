الكاظمي: سنتخذ في القريب العاجل قرارات سيرد عليها بحملة تشويه .. ليس لدينا ما نخسره

2020/06/25 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أبرز ماجاء في لقاء رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين / 25 حزير...





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